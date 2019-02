യൂസേഴ്‌സിന്റെ മെമ്മറികളും,വാര്‍ഷികങ്ങളും ഓര്‍ത്ത് വക്കുന്നതില്‍ കേമനാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്. ഓരോരുത്തരുടെയും അമൂല്യങ്ങളായ ജീവിത നിമിഷങ്ങള്‍ ഒപ്പിയെടുത്ത് പ്രത്യേക വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഏര്‍പ്പാടുണ്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ രാജാവിന്.

നമ്മുടെയെല്ലാവരുടെയും വാര്‍ഷികം ആഘോഷമാക്കുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്, അതിന്റെ സ്വന്തം വാര്‍ഷികം കേമമായി ആഘോഷമാക്കാതെങ്ങനെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പതിനഞ്ചാം വാഷികം ആഘോഷിച്ച ഫേസ്ബുക്കിന് അത്തരമൊരു കിടിലന്‍ വീഡിയോ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ‘ന്യൂ യോര്‍ക്ക് ടൈംസ്’.

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ആനിവേഴ്‌സറി വീഡിയോ ടാംബ്ലെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് ആശംസ നേര്‍ന്നത്. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് സമൂഹത്തില്‍ പോസിറ്റീവ് മനോഗതി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്, വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്ഥാപകന്‍ മാര്‍ക്ക് സുക്കര്‍ബര്‍ഗ് നേരത്തെ കുറിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനുള്ള പരോക്ഷ മറുപടിയായാണ് ടൈംസിന്റെ ട്രോള്‍ വീഡിയയോ.

Happy Birthday, Facebook! 15 years today — and what a rollercoaster it has been. We created a friendship anniversary video for Mark Zuckerberg to mark the day. pic.twitter.com/iDz84LrTeV

— NYT Opinion (@nytopinion) February 5, 2019