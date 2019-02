ജാർഖണ്ഡ് : മുംബൈ സിറ്റിയെ വീഴ്ത്തി ജംഷഡ്‌പൂർ . ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് മുംബൈ സിറ്റിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പ്ളേഓഫ് സാദ്ധ്യതകള്‍ ജംഷഡ്‌പൂർ ഉറപ്പിച്ചത്. മത്സരം ആരംഭിച്ച ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരു കൂട്ടരും ഗോൾ നേടിയില്ല.

