80 വയസുള്ള ആമയ്ക്ക് രക്ഷകയായി ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുടെ കൊച്ചുമകൾ

#Repost @nasser13hamad ・・・ شيمة تطلق اليوم سلحفاة بعمر ٨٠ سنة بعد علاجها و اعادة تأهيلها. و اطلقت منظمة الرفق بالحيوان عليها اسم “شيمة” و عسى ان تعود السنة القادمة و نشوفها بحال افضل. Today Sheema released an 80 year old turtle after recovering it from a disasterous situation. The animal welfare org named her “Sheema” after my daughter, which really meant a lot to us. I wish we see her come back again to lay its eggs on the shore with a healthy condition.