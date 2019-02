പൂനെ : ഐഎസ്എല്ലിൽ എടികെ-പൂനെ സിറ്റി പോരാട്ടം അവസാനിച്ചത് സമനിലയിൽ. ഇരു ടീമും രണ്ടു ഗോളുകൾ വീതം സ്വന്തമാക്കി. 17ആം മിനിറ്റിൽ ജോണ്‍സന്റെ സെൽഫ് ഗോളിലൂടെ പൂനെ മുന്നിലെത്തി. ശേഷം 23ആം മിനിറ്റിൽ ജയേഷ് റാണെ നേടിയ ഗോളിലൂടെ എടികെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എത്തി. തുടർന്ന് രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ മത്സരം മാറിമറിഞ്ഞു.

