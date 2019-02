ന്യൂ ഡൽഹി : ഐഎസ്എല്ലിൽ ബെംഗളൂരുവിനെ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ഡൽഹി ഡയനാമോസ്. രണ്ടിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കാണ് ബെംഗളൂരുവിനെ ഡൽഹി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ ഉലിസെസ്, ഇരട്ട ഗോൾ നേടിയ ഡാനിയേൽ(77,81) എന്നിവരാണ് ഡൽഹിയുടെ വിജയ ഗോൾ നേടിയത്.

The referee brings a topsy-turvy game of football to an end, with @DelhiDynamos picking up a brilliant comeback win against leaders @bengalurufc!#HeroISL #LetsFootball #FanBannaPadega #DELBEN pic.twitter.com/EtjGrdUk5h

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 17, 2019