വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് പൈലറ്റ് മരിച്ചു

ബംഗലുരൂ: ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ സൂര്യ കിരണ്‍ വിമാനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് പൈലറ്റ് മരിച്ചു. എയ്‌റോ ഇന്ത്യ 2019 ഷോയുടെ ഭാഗമായുള്ള അഭ്യാസപ്രകടനത്തിന്റെ പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.ബെംഗളൂരു യെലഹങ്ക വിമാനത്താവളത്തിലാണ് സംഭവം. സൈനിക വിമാനത്തിവളത്തിനു സമീപത്തു നിന്നും പുക ഉയരുന്നതിന്റെ വീഡിയോയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ അഭ്യാസപ്രകടത്തിലെ മുഖ്യആകര്‍ഷണമാണ് സൂര്യകിരണ്‍.

ഫെബ്രുവരി 20 മുതല്‍ 24 വരെയാണ് എയ്‌റോ ഇന്ത്യ പ്രദര്‍ശനം.1996-ലാണ് സൂര്യകിരണ്‍ എയ്റോബാറ്റിക് ടീം ആരംഭിക്കുന്നത്. കര്‍ണാടകത്തിലെ ബീദര്‍ ആസ്ഥാനമായാണ് സൂര്യകിരണ്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

Two suryakiran aircraft have just collided. I see smoke and saw two chutes. No word on anything more at the moment. pic.twitter.com/WZwHp1Tyyp

— Angad Singh (@zone5aviation) February 19, 2019