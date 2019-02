ഗോൾ രഹിത സമനിലയിൽ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി – ജംഷെഡ്പൂർ പോരാട്ടം

ചെന്നൈ : ഐഎസ്എല്ലിൽ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി – ജംഷെഡ്പൂർ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചത് ഗോൾ രഹിത സമനിലയിൽ. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇരു ടീമുകളും ശക്തമായ പോരാട്ടം കാഴ്ച്ച വെച്ചെങ്കിലും ഒരു ഗോൾപോലും നേടാനാകാതെ മത്സരം അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു.

A stalemate in Chennai marks the end of @JamshedpurFC's semi-final hopes for #HeroISL 2018-19. #FanBannaPadega #LetsFootball #CHEJAM pic.twitter.com/kvaqVkU5Xi

