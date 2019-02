ശ്രീദേവിയുടെ ‘കോട്ടാ’ സാരി ഒരു ലക്ഷം പിന്നിട്ടു

മുംബൈ : അന്തരിച്ച നടി ശ്രീദേവിയുടെ ‘കോട്ടാ’ സാരിയുടെ ലേലത്തുക ഒരു ലക്ഷം പിന്നിട്ടു. ശ്രീദേവിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൈത്തറി ‘കോട്ടാ’ സാരിയാണിത്. ശ്രീദേവിയുടെ ചരമവാര്‍ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഭര്‍ത്താവ് ബോണി കപ്പൂര്‍ സാരി ലേലം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

ലഭിക്കുന്ന തുക സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെയും ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കണ്‍സേണ്‍ ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷന് നല്‍കാനാണ് തീരുമാനം. ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ‘പാരിസെര’ എന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍കൈത്തറി ശൃംഖലായാണ് ലേലം നടത്തുന്നത്. 45,000 രൂപയില്‍ നിന്നാരംഭിച്ച ലേലമിപ്പോള്‍ 1, 30, 000 കടന്നതായി പാരിസെര അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.’ബീയിങ് ജോർജ്യസ് വിത്ത് ശ്രീദേവി’ എന്നാണ് ലേലത്തിന്റെ പേര്.

2018 ഫെബ്രുവരി 24 ന് ദുബായിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ഹോട്ടലില്‍ വച്ചാണ് ശ്രീദേവി മരിച്ചത്. ഒരു ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാന്‍ പോയതായിരുന്നു ശ്രീദേവി. ഭര്‍ത്താവ് ബോണി കപൂറും മകള്‍ ഖുശിയും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാത് ടബ്ബില്‍ മുങ്ങി മരിച്ചതാണെന്നാണ് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Parisera invites you to participate in the auction of Actress Sridevi's handwoven Kota sari. Mr Boney Kapoor has chosen the 27-Year old Non-Profit organization Concern India Foundation to receive the proceeds from the auction. https://t.co/WMI13FGsQy pic.twitter.com/WbLrOHEeT8

— Parisera.com (@parisera) February 20, 2019