ഐഎസ്എൽ : നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് എഫ് സി പൂനെ സിറ്റി

ഗോവ : ഐഎസ്എല്ലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് എഫ് സി പൂനെ സിറ്റി. ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയെ എഫ് സി പൂനെ സിറ്റി തോൽപ്പിച്ചത്. ആദ്യ പകുതിയിലെ 26ആം മിനിറ്റിൽ ഫെറാൻ കൊറോമിനസ് പൂനെ സിറ്റിയുടെ വിജയ ഗോൾ നേടി.

A win against @ChennaiyinFC ensures that @FCGoaOfficial finish the league stage of #HeroISL 2018-19 in the second position.#LetsFootball #GOACHE #FanBannaPadega pic.twitter.com/z2qnsl6h8w

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 28, 2019