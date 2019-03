വനിത ടി20 : :ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ

ഗുവാഹത്തി :ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ വനിത ടി20 മത്സരത്തിൽ കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ. ഗുവാഹത്തിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 41 റണ്‍സിനായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 160 റണ്‍സെടുത്തു. എന്നാൽ മറുപടി നല്കാൻ ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബൗളിങ്ങിന് മുന്നിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ ആയില്ല. ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 119 റണ്‍സെടുക്കാനെ സാധിച്ചൊള്ളു.

