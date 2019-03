ആരാധകന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് മൈതാനം മുഴുവന്‍ ഓടി ധോണി; വീഡിയോ കാണാം

ഒഴിവുവേളകളില്‍ കുട്ടിക്കളി കളിക്കുന്ന ധോണി കളിക്കളത്തില്‍ ചെയ്യാത്തതൊന്നുമില്ല. ടീമിനെ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിലൂടെ ജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ജയിക്കാന്‍ ഒരു റണ്‍സ് കൂടി മതിയെങ്കില്‍ പോലും സിക്‌സര്‍ പറത്തി വിജയം കൊഴുപ്പിക്കും. ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ കണ്ണടച്ചുതുറക്കുന്ന വേഗത്തില്‍ സ്റ്റമ്പിളക്കും. വേണമെങ്കില്‍ ആരാധകര്‍ക്കൊപ്പം മൈതാനത്ത് ഒളിച്ചും കളിക്കും.

E happiness ni matalo chepalem 😍

Only Dhoni die hard fans can feel it #Dhoni 😎 pic.twitter.com/WTfzSa7Y4P

— MV (@MeghamalaV) March 6, 2019