ലണ്ടന്‍ : ഓള്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിൽ രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് കുതിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സൈന നെഹ്‌വാൾ. ആദ്യ റൗണ്ട് പോരാട്ടത്തിൽ സ്കോട്‌ലന്‍ഡിന്റെ കിര്‍സ്റ്റി ഗില്‍മൗറിനെ നേരിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങൾക്കാണ് സൈന പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സ്കോര്‍ 21-17, 21-18. ഡെന്‍മാര്‍ക്കിന്റെ ലിന്‍ ജെര്‍സ്ഫെല്‍ഡ് ആണ് രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ സൈനയുടെ എതിരാളി.

ഇന്ത്യയുടെ കിരീട പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന പി വി സിന്ധു ഇന്നലെ നടന്ന ആദ്യ റൗണ്ടില്‍ ഞെട്ടിക്കുന്ന തോല്‍വി വഴങ്ങി പുറത്തായി. ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ സുംഗ് ജി ഹ്യുനാണു സിന്ധുവിനെ തോൽപ്പിച്ചത്. സ്കോര്‍ 16-21, 22-20, 18-21.

Always great to see @NSaina at the All England 😊

Catch her reaction after a hard-fought contest with Scotland's @KirstyGilmourr in a match where both players gave their all 👏#YAE19 #allengland19 https://t.co/Qo9sZYd3XD pic.twitter.com/jiazNbVDWy

— Yonex All England (@YonexAllEngland) March 6, 2019