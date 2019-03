അണ്ടർ-17 വനിതാ ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ

സൂറിച്ച് : 2020ലെ അണ്ടർ 17 വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന് ഇന്ത്യ വേദിയാകും. രാജ്യാന്തര ഫുട്ബാൾ സംഘടനയായ ഫിഫയാണ് ഇന്ത്യയെ വേദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആണിത്. അ​ണ്ട​ര്‍- 17 പു​രു​ഷ ലോ​ക​ക​പ്പും ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചിരുന്നു അ​ന്ന​ത്തെ സം​ഘാ​ട​ന മി​ക​വാ​ണ് രണ്ടാമതും ഇന്ത്യയെ വേദിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌.

We are delighted to announce that India has been confirmed as the host of the FIFA U-17 Women's World Cup in 2020 🙌🇮🇳🏆#ShePower #BackTheBlue #IndianFootball

— Indian Football Team (@IndianFootball) March 15, 2019