ന്യൂ ഡൽഹി : ഏകാധിപതികളായ അഡോള്‍ഫ് ഹിറ്റ്‍ലറോടും ബെനിറ്റോ മുസോളിനിയോടും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്‍വിജയ് സിംഗ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് മഹാത്മ ഗാന്ധിയെയും മാര്‍ട്ടിന്‍ ലൂഥര്‍ കിംഗിനെയും പോലുള്ളവരെയാണ്. അല്ലാതെ ഹിറ്റ്‍ലറിനെയും മുസോളിനിയെയും മോദിയെയും പോലെയുള്ളവരെയല്ല.

I totally agree with Rahul ji. World needs the Doctrine of Love Peace and Compassion promoted by Sanatan Dharm Gautam Budha and Mahavir and not that of Hatred and Violence. We need Mahatma Gandhis Martin Luther Kings and not Hitlers Mussolinis and Modis. https://t.co/Q9Ay0Ro5Tj

— digvijaya singh (@digvijaya_28) March 16, 2019