സാഫ് വനിതാ ഫുട്ബോൾ കിരീടത്തിൽ അഞ്ചാം തവണയും മുത്തമിട്ട് ഇന്ത്യ

കാഠ്‌മണ്ഡു: സാഫ് വനിതാ ഫുട്ബോൾ കിരീടത്തിൽ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും മുത്തമിട്ട് ഇന്ത്യ. അവസാന മത്സരത്തിൽ നേപ്പാളിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്‍ക്ക് വീഴ്ത്തിയാണ് ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍ കിരീടമണിഞ്ഞത്. ഡാലിമ, ഗ്രേസ്, അഞ്ജു എന്നിവർ ഇന്ത്യയ്ക്കായി വിജയ ഗോളുകൾ വലയിലാക്കി. സാബിത്ര നേപ്പാളിനായി ആശ്വാസ ഗോള്‍ നേടി.

FT: 🏆🏆🏆 CHAMP5IONS 🏆🏆

5⃣ consecutive SAFF titles for the Indian women in a row. 😍 🎉

Background 🎼 : We are the champions (@QueenWillRock)

🇳🇵1-3 🇮🇳#BackTheBlue #ShePower #IndianFootball #NEPIND pic.twitter.com/ehNP28eJiv

— Indian Football Team (@IndianFootball) March 22, 2019