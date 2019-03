ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി രാം​നാ​ഥ് കോ​വി​ന്ദി​ന്‍റെ ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ദ​ര്‍ശനം ആരംഭിച്ചു. മാ​ര്‍​ച്ച്‌ 25 മു​ത​ല്‍ ഏ​പ്രി​ല്‍ രണ്ടു വ​രെ ക്രൊ​യേ​ഷ്യ, ബൊ​ളീ​വി​യ, ചി​ലി എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അദ്ദേഹം സ​ന്ദ​ര്‍​ശിക്കുക.

President Ram Nath Kovind arrives in Zagreb, Croatia. He is on a state visit to Croatia, Bolivia and Chile from March 25 to April 2. He is the first President of India to visit Croatia and Bolivia and the third to visit Chile. pic.twitter.com/q7dX8crKwc

