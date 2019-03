ന്യൂഡല്‍ഹി : പ്രവാസികളുടെ വാട്ട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ഇലക്ഷന്‍ സംബന്ധമായ വ്യാജ പ്രചരണത്തിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍. പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ വരാതെ തന്നെ ഓണ്‍ലെെനായി വോട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓണ്‍ലെെനായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായുളള സെെറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി ഒരു ലിങ്കും വ്യാജ സന്ദേശത്തോടൊപ്പം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

It has come to our notice that the following FAKE NEWS is circulating on some WhatsApp groups.

It is clarified that you can only apply for voter registration online through https://t.co/oC8AwgyIdK portal pic.twitter.com/OTxjb1zFbA

— Sheyphali Sharan (@SpokespersonECI) February 21, 2019