പാകിസ്ഥാന്‍ ലോകകപ്പിനുള്ള സാധ്യതാ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

കറാച്ചി: പാക്കിസ്ഥാന്‍ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിനുള്ള 23 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.സീനിയര്‍ താരങ്ങളായ പേസര്‍ വഹാബ് റിയാസ്, ബാറ്റ്സ്മാന്മാരായ ഉമര്‍ അക്മല്‍, അഹമ്മദ് ഷെഹ്‌സാദ് എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കിയാണ് 23 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഏപ്രില്‍ 18ന് അന്തിമ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു. സാധ്യതാ ടീമിലുള്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയില്‍ പരിശീലനം നല്‍കും.

പാക്കിസ്ഥാന്‍ ടീം ഇങ്ങനെ: സര്‍ഫറാസ് അഹമ്മദ് (ക്യാപ്റ്റന്‍, വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), ആബിദ് അലി, ആസിഫ് അലി, ഹാരിസ് സുഹൈല്‍, ഹസന്‍ അലി, ഇമാദ് വാസിം, ഇമാമുല്‍ ഹഖ്, ബാബര്‍ അസം, ഫഹീം അഷ്‌റഫ്, ഫഖര്‍ സമാന്‍, ജുനൈദ് ഖാന്‍, മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ്, മുഹമ്മദ് ആമിര്‍, മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്, ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീദി, ഷാന്‍ മസൂദ്, ഷുഹൈബ് മാലിക്, ഉസ്മാന്‍ ഷിന്‍വാരി, യാസിര്‍ ഷാ.മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നയിന്‍, മുഹമ്മദ് നവാസ്, മുഹമ്മദ് റിസ്വാന്‍, ഷദാബ് ഖാന്‍.

PCB announces schedule of player fitness tests and squad announcement for @cricketworldcup 2019

Read More 🔽https://t.co/NmgjnwktKR pic.twitter.com/ayo2vUD2o6

— PCB Official (@TheRealPCB) April 4, 2019