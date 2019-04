ഭുവനേശ്വര്‍: സൂപ്പർ കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ന് ആദ്യ ഫൈനലിസ്റ്റിനായുള്ള പോരാട്ടം. രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് ഭുവനേശ്വറിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ സെമിഫൈനലിൽ ഐ ലീഗ് ചാമ്പ്യൻമാരായ ചെന്നൈ സിറ്റി എഫ് സി ഗോവയുമായി ഏറ്റുമുട്ടും.

The first semi-final of the #HeroSuperCup at the Kalinga Stadium pits @ChennaiCityFC against @FCGoaOfficial!#CCFCFCG is all set to be a thrilling affair!#LetsFootball #IndianFootball pic.twitter.com/WkX4VtkazY

— Indian Super League (@IndSuperLeague) April 9, 2019