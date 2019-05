മോദിക്ക് അബുദാബി കിരീടാവകാശിയുടെ അഭിനന്ദനം; ഹിന്ദിയിലും ട്വീറ്റ്

അബുദാബി: ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വന്‍ വിജയം നേടിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ച് അബുദാബി കിരീടാവകാശി. അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും യുഎഇ സായുധ സേനാ ഉപമേധാവിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സായിദ് അല്‍ നഹ്‌യാന്‍ ആണ് മോദിയെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത്. ശൈഖ് മുഹമ്മദ് തന്നെ ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് പുറമെ ഹിന്ദിയിലും ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സായിദ് അല്‍ നഹ്‌യാന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധവും സഹകരണവും ശക്തമാക്കുമെന്നും ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാറും ജനങ്ങളും കൂടുതല്‍ പുരോഗതി പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ ട്വീറ്റിലൂടെ ആശംസിക്കുന്നു. തന്റെ സുഹൃത്ത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിജയത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചുവെന്നാണ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശംസകള്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതല്‍ ശക്തമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം മോദിക്ക് നല്‍കിയ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പേരാണ് ശൈഖ് മുഹമ്മദിന്റെ ട്വീറ്റിന്

കമന്റുകള്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

I was pleased to talk to my dear friend Narendra Modi, India’s PM, over the phone to congratulate him on his party’s election win. We look forward to working together to deepen our strong bilateral ties. The UAE wishes India & its friendly people more development & prosperity.

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 23, 2019