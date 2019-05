ലണ്ടന്‍: പാകിസ്ഥാൻ താരം ബാബര്‍ അസമിനെ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോഹ്ലിയോട് ഉപമിച്ച് മുന്‍ ഓസീസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ മൈക്കല്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ സന്നാഹ മത്സരത്തിലാണ് സംഭവം. മാച്ചില്‍ ബാബര്‍ അസം സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. മത്സത്തില്‍ കമന്റേറ്ററായിരുന്ന ക്ലാര്‍ക്ക് അസമിനെ ഉടൻ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ കോഹ്ലി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ അസം സ്ഥിരതയാര്‍ന്ന് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് താരത്തെ ഇത്തരത്തിൽ ഉപമിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.

Michael Clarke “Babar Azam is real class no doubt about that. For me, he’s the Virat Kohli of Pakistan’s line-up. If Pakistan want to qualify for the semi-finals or final, a lot will depend on his young shoulders” #CWC19

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) May 25, 2019