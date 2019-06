മഴ വില്ലനായി : ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിലെ ഇന്നത്തെ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു

ബ്രിസ്റ്റോള്‍: മഴ വില്ലനായതോടെ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിലെ ഇന്നത്തെ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സമയം മൂന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പാക്കിസ്ഥാന്‍- ശ്രീലങ്ക മത്സരമാണ് ടോസ് പോലും ഇടാനാകാതെ രാത്രി എട്ടേകാലോടെ ഉപേക്ഷിച്ചത്.

Disappointing news from Bristol. #PAKvSL has been abandoned – both sides have been awarded a point. #WeHaveWeWill #LionsRoar #CWC19 pic.twitter.com/VyZlS6RVGx

