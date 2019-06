കാര്‍ഡിഫ്: ലോകകപ്പിലെ 12ആം മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം ജയവുമായി ഇംഗ്ലണ്ട്. 106 റണ്‍സിനാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെ ആതിഥേയര്‍ തോൽപ്പിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് നിശ്ചിത ഓവറില്‍ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ നേടിയ 386 റൺസ് മറികടക്കാൻ ബംഗ്ലാദേശിന് കഴിഞ്ഞില്ല. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 48.5 ഓവറില്‍ 280 റൺസിന് പുറത്തായി.

Strong finish from the hosts!

Jason Roy led the way and there were contributions through the order as England posted an imposing 386/6 in windy Cardiff – their highest total in World Cups. Can Bangladesh fight back? #ENGvBAN SCORECARD 👇 https://t.co/AmBAfhSMi9 pic.twitter.com/ZO57WGzJuU

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 8, 2019