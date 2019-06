മുംബൈ : കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാൽ മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം താത്കാലികമായി അടച്ചു. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. വിമാനത്താവളം അടച്ചതിനാൽ മുബൈയിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വഴി തിരിച്ച് വിട്ടു.

Mumbai International Airport Limited (Mumbai Airport) Spokesperson: Visibility has gone down due to heavy rains, operations have been put on hold. United Airlines Newark to Mumbai flight has been diverted to Delhi.

