മഴ വില്ലനായെത്തി : ലോകകപ്പിലെ ഇന്നത്തെ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു

സതാംപ്‌ടണ്‍: മഴ വില്ലനായെത്തിതോടെ ഇന്നത്തെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക- വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്‌ത്തി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ എട്ടാം ഓവറിലാണ് മഴയെത്തിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 7.3 ഓവറില്‍ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 29 റൺസ് നേടിയപ്പോഴാണ് കളി നിര്‍ത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നത്. മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഓരോ പോയിന്റ് വീതം ലഭിച്ചു. ഇതോടെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പട്ടികയിലെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തി.ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക

It's bad news from the Hampshire Bowl as today's match has now been abandoned 🌧️

South Africa and West Indies will pick up a point apiece. pic.twitter.com/FDoGt4zf5U

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 10, 2019