ഞങ്ങളുടെ അഭിനന്ദൻ ഇതാണ്; പാകിസ്ഥാന് കിടിലൻ മറുപടി നൽകി ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ – പാകിസ്ഥാൻ മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ അഭിനന്ദൻ വർധമാനെ കളിയാക്കിയ പാകിസ്ഥാന് മറുപടി നൽകി ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ. രോഹിത് ശർമയുടെ സെഞ്ച്വറിയാണ് ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയത്. മത്സരത്തിൽ 140 റൺസാണ് രോഹിത് നേടിയത്. രോഹിതിൻെറ ഇന്നിങ്സ് അഭിനന്ദനെ കളിയാക്കിയതിനുള്ള മറുപടിയായാണ് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

@TheRealPCB you should have skills to win a battle or a cricket match. It takes real sportsmanship to have some level of decency. #Abhinandan #AbhinandanVarthaman pic.twitter.com/fwy5aE02ou — ‘Maharaja’Sultan Seshu வெங்గటಶೇഷन🇮🇳 (@venkatusharma) June 11, 2019