ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഉത്തരകൊറിയന്‍ സന്ദര്‍ശനവുമായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍ പിങ്. രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനാണ് ഇദ്ദേഹം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പതിനാല് വര്‍ഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഉത്തരകൊറിയ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്. 1949 ലാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ നയതന്ത്ര ബന്ധം ആരംഭിച്ചത്. ശേഷം നാല് തവണ മാത്രമാണ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഉത്തരകൊറിയ സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

#Chinese President #XiJinping arrived in #NorthKorea, becoming the first Chinese head of state to visit #Pyongyang in 14 years and the fifth since the two nations established diplomatic relations in 1949.

