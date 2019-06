ആവേശപ്പോര് ; അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ജയം നേടി ഇന്ത്യ

സതാംപ്ടണ്‍: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ആശ്വാസ ജയം നേടി ഇന്ത്യ. അവസാന ഓവർ വരെ നീണ്ടു നിന്ന ആവേശപ്പോരിൽ 11 റൺസിനാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ചത്. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 50 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 224 റൺസ് മറികടക്കാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ബൗളിംഗ് കരുത്തിന് മുന്നിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാനാകാതെ 49.5 ഓവറിൽ 213 റൺസിന് പുറത്തായി.

So close, yet so far!

Afghanistan come painfully close to their first #CWC19 win but fall short by 11 runs. A professional bowling display seals the deal for India! #INDvAFG | #TeamIndia | #AfghanAtalan pic.twitter.com/Pw58ZCDrMa

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 22, 2019