സതാംപ്‌ടണ്‍: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം നേടി ബംഗ്ലാദേശ്. 62 റണ്‍സിനാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ജയിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ബംഗ്ലാദേശ് നിശ്ചിത ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 262 റണ്‍സ് മറികടക്കാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് കഴിഞ്ഞില്ല. 47 ഓവറില്‍ 200 റണ്‍സിനു പുറത്തായി.

Bangladesh win for the third time in #CWC19!

Not for the first time this tournament, Shakib Al Hasan is their star man 🌟 #CWC19 | #BANvAFG | #RiseOfTheTigers pic.twitter.com/qGULklaNj3

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 24, 2019