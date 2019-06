ഹരിയാന : കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. കോൺഗ്രസ് വക്താവ് വികാസ് ചൗധരിയാണ് മരിച്ചത്. കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുബോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വെടിയേറ്റത്. 8-9 തവണ കാറിന് നേരെ വെടിവെയ്പ്പ് ഉണ്ടായി. ആ സമയം കാറിൽ തന്നെയായിരുന്നു വികാസ്. എന്നാൽ ഉടൻ അദ്ദേഹത്തെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു.

വികാസ് ചൗധരിക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തവരെ പോലീസിന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കണമെന്ന് ഹരിയാന കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് അശോക് തൻവാർ പറഞ്ഞു.

Haryana: Congress leader Vikas Chaudhary shot at in Faridabad. More details awaited. pic.twitter.com/m6Zqru6JOy

— ANI (@ANI) June 27, 2019