ലീഡ്‌സ്: ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് ജയം. മൂന്ന് വിക്കറ്റിനാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ചത്. ടോസ് നേടിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നിശ്ചിത ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 227 റൺസ് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ രണ്ടു പന്ത് ബാക്കി നിൽക്കെ മറികടന്നു. 49.4 ഓവറിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 230 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി.

