ഹെഡ്ഡിങ്ലി: ലോകകപ്പിൽ പാക്- അഫ്​ഗാൻ മാച്ചിനിടെ ഇരുടീമുകളുടെയും ആരാധകർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ. ഗ്യാലറിയിലും സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തുമായായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടൽ. തുടർന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരെ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു. മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് സംഘട്ടനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് കാർനെയ്ജ് പവലിയൻ സ്റ്റാൻഡിലായിരുന്നു സംഘർഷം. ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി ഇവരെ ഒഴിപ്പിച്ചു.

Afghan fans clash with security officials and Pakistani Fans.

Also harass Pakistani media personnel.@cricketworldcup @TheRealPCB @ACBofficials pic.twitter.com/ayUvFWqBy0

— Anas Saeed (@anussaeed1) June 29, 2019