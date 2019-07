ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ ചോരതുപ്പുന്ന ധോണി; പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

ബര്‍മിങാം: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം അവസാനിച്ച ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ കേൾക്കേണ്ടിവന്ന താരം മഹേന്ദ്രസിംഗ് ധോണിയാണ്. നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്കിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത്. എന്നാൽ വിരലിനേറ്റ പരിക്കോടെയാണ് ധോണി ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരം കളിച്ചതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ വിരല്‍ വായിലാക്കിയ ശേഷം ചോര തുപ്പിക്കളയുന്ന താരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ബാറ്റിങ്ങിനിടെ ധോനിയുടെ തള്ളവിരലിന് പരിക്കേറ്റെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് ഇക്കാര്യത്തോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

@msdhoni He played with an injured thumb and spat blood. Only true fans would have noticed it. ❤️🇮🇳 #respect #CWC19 #INDvBAN pic.twitter.com/pCwOCbjs2B

.@msdhoni played with an injured thumb, and spat out blood. But still, there are “Experts” out there on social media, who question his “intent”. Stupefied is the word!#TeamIndia #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/Mw4W7wOvBQ

— DHONISM🇮🇳 (@imSarjeetYadav) July 2, 2019