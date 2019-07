ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ജയം നേടി : സെമി കാണാതെ പാകിസ്ഥാന്‍ പുറത്ത്

ലണ്ടന്‍: ലോകകപ്പിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ജയം നേടിയിട്ടും സെമി കാണാതെ പാകിസ്ഥാന്‍ പുറത്ത്. 94 റൺസിനാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെ തോൽപ്പിച്ചത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത പാകിസ്ഥാൻ 50 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 315 റൺസ് മറികടക്കാൻ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ബംഗ്ലാദേശിന് സാധിച്ചില്ല. 44.1 ഓവറിൽ 221 റൺസിന് പുറത്തായി.

Shaheen finishes with six. What a performance! #PAKvBAN | #CWC19 pic.twitter.com/bH4tKe2DJr

ഷാകിബ് അൽ ഹസനാണ്(64) ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ടോപ് സ്‌കോറർ. ലിറ്റൻ ദാസ്(32), മഹമ്മദുള്ള(29), സൗമ്യ സർക്കാർ(22) തുടങ്ങിയവരും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ച്ച വെച്ചു. പാകിസ്താന് വേണ്ടി ഷഹീൻ അഫ്രീദി ആറു വിക്കറ്റ് എറിഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ, ശതാബ്‌ ഖാൻ രണ്ടും മുഹമ്മദ് ആമിർ വഹാബ് റിയാസ് എന്നിവർ ഒരു വിക്കറ്റ് വീതവും സ്വന്തമാക്കി.

Here's how the #CWC19 table looks after #PAKvBAN 👀 pic.twitter.com/9jQ54L5Hzi

