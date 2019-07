ഇ​സ്ലാ​മാ​ബാ​ദ്: പാ​ക്കി​സ്ഥാ​ന്‍ മു​ന്‍ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഷാ​ഹി​ദ് ഖ​കാ​ന്‍ അ​ബ്ബാ​സി അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍. എ​ല്‍​എ​ന്‍​ജി അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സി​ൽ നാ​ഷ​ണ​ല്‍ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ബി​ലി​റ്റി ബ്യൂ​റോ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്ത​ത്. വാ​ര്‍​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നാ​യി ലാ​ഹോ​റി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

Former Pakistan Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi has been arrested by National Accountability Bureau (NAB): Pakistan Media (File pic) pic.twitter.com/sgLIhTBTV9

— ANI (@ANI) July 18, 2019