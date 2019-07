ഹൈദരാബാദ് : മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ജയ്‌പാൽ റെഡ്‌ഡി(77) അന്തരിച്ചു. ഹൈദരാബാദിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ഐ കെ ഗുജ്റാൾ, മൻമോഹൻ മന്ത്രിസഭകളിൽ അംഗമായിരുന്നു. വാ​ര്‍​ത്താ വി​ത​ര​ണം, ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​നം, പെ​ട്രോ​ളി​യം വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

Telangana: Former Union Minister and Congress leader, Jaipal Reddy, passes away in Hyderabad. (File pic) pic.twitter.com/kqbCJAH7jH

