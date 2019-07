കൊല്ലം: കൊല്ലം ചടയമംഗലത്തെ ജഡായുപാറയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാമായണത്തിലെ ജഡായു പക്ഷി എത്തി എന്നതരത്തില്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. രാമായണത്തിലെ ജഡായു ചടയമംഗലത്ത് എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലെ സത്യാവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല. ഈ വീഡിയോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് അര്‍ജന്റീനയില്‍ നിന്ന് ചിത്രീകരിച്ചതാണ്.

Jadayu found at chadayamangalam, Kerala. The bird is in Ramayan also.

Please watch. pic.twitter.com/NOx55ijOPb

— Senthil Andavan🇮🇳 (@NatarajaMurthi) July 27, 2019