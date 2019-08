ഒരു കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നിരോധിത നോട്ടുകളുമായി ആറു പേർ പിടിയിൽ

ഭോപ്പാൽ : നിരോധിത നോട്ടുകളുമായി ആറു പേർ പിടിയിൽ. മധ്യപ്രദേശിൽ ഇൻഡോർ പോലീസ് ആണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. നിരോധിച്ച അഞ്ഞൂറിന്റെയും,ആയിരത്തിന്റെയും ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ വരുന്ന നോട്ടുകളാണ് ഇവരിൽ പിടിച്ചെടുത്തത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Madhya Pradesh: Indore police have arrested 6 persons and seized more than Rs 1 crore in Indian currency which is no longer a legal tender. pic.twitter.com/m5UvPoCuvy

— ANI (@ANI) August 4, 2019