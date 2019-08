ന്യൂഡൽഹി: ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് ജാമ്യം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ യുവാവിനെതിരെ അമേരിക്കൻ യുവതി രംഗത്ത്. 2013 ൽ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ യുവാവിന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നൽകിയതിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ്‌ ജെന്നിഫ ലോറൻ നീൽസൺ എന്ന അമേരിക്കക്കാരിയായ യുവതി പ്രതികരിച്ചത്. വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈറൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. ജൂലൈ 30 ന് പുറത്തുവന്ന വീഡിയോ ഇതിനോടകം ചർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു.

All the good hearted people who wish to see India stricken its rape laws. Please support her and retweet @ashoswai @SwatiJaiHind @Amitjanhit @AnkitLal @aartic02 @Shalupcrf @ShaleenMitra pic.twitter.com/bZ2r6NVtmL

— Santosh Addagulla (@santoshspeed) August 2, 2019