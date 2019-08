ആരാധകരെയെല്ലാം ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സീരിയല്‍ താരങ്ങളായ അമ്പിളി ദേവിയും ആദിത്യന്‍ ജയനും വിവാഹിതരായത്. ഇപ്പോൾ അമ്പിളിയുടെ മകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സന്തോഷത്തില്‍ ആദിത്യൻ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പാണ് ചർച്ചയാകുന്നത്. ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടാകണമെന്നു പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ചിലര്‍ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർത്തുപോകുകയാണെന്നും കുറിപ്പിനൊപ്പം ആദിത്യൻ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

Read also: ദൈവം നൽകിയ വിഷുകൈനീട്ടം; വീണ്ടും അമ്മയാകുന്ന സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് നടി അമ്പിളി ദേവി

ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം;

അപ്പുവിന്റെ സ്കൂളിലെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡാൻസ് റിഹേഴ്സൽ ആണ് ഇത്.💞..ആദ്യമായാണ് അവൻ ഡാൻസ് ചെയ്യണം ആഗ്രഹം എന്നോട് പറയുന്നത്…ആദ്യമായാണ് appu ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതും. എന്റെ സുഹൃത്തും സിനിമ choregrapheraya വിനു വിനോട് അപ്പുവിന്റെ ആഗ്രഹം പറയുകയും വിനു വിനുവിന്റെ ശിഷ്യനെ വീട്ടിലേക്കു പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തു. രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ആണ് അപ്പു ഇത്രയും പഠിച്ചത്. വിജയുടെ വലിയ ഒരു ഫാൻ ആണ് അപ്പു.. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് appuvinte prakadanam😘.. 5 വർഷം arodum മിണ്ടാത്ത കുഞ്ഞാണ്🙏

ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടാകണ മെന്നു പ്രാര്ഥിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ചിലർ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ.. 2019 ജനുവരി 25നു കേക്ക് മുറിച്ചവർ പ്രഖ്യാപിച്ചതും😊

ചില സമയം ചിലർക്ക് അനുകൂലമായി കാറ്റ് വീശും പക്ഷെ അതുമാറുന്നതു നിമിഷംകൊണ്ടാണ് മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അനുകൂല കാലാവസ്ഥ അല്ലാ മാറും☝️

ചിലരുടെ തീരുമാനം ഞാൻ നടപ്പിലാക്കാകാൻ അവര് ആഗ്രഹിക്കുവാ പക്ഷെ എന്റെ തീരുമാനം എന്റെ മനസ്സിലാ കേക്ക് cutters team😊

All the best appukuttan