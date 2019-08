ബി​ല്‍​വാ​ര: രാ​ജ്യ​ത്ത് വീ​ണ്ടും പ്ര​തി​മ ത​ക​ര്‍​ക്ക​ല്‍. രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ല്‍ ഭാ​ര​തീ​യ ജ​ന​സം​ഘം സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വ് ശ്യാ​മ​പ്ര​സാ​ദ് മു​ഖ​ര്‍​ജി​യു​ടെ പ്ര​തി​മ ത​ക​ര്‍​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ ബി​ല്‍​വാ​ര ജി​ല്ല​യി​ലെ ഷാ​പു​ര ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​മ​യാ​ണ് ത​ക​ര്‍​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്നു ഷാ​പു​ര പോ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞ സംഭവവുമായി ഇതിനു ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു ജനസംഘം രൂപീകരിച്ചത് കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു.

Rajasthan: A bust of Shyama Prasad Mukherjee was vandalised by unidentified miscreants in Shahpura city of Bhilwara district. Shahpura police station in-charge says, “It was vandalised by unidentified persons late night on Sunday. Teams have been formed to investigate the matter” pic.twitter.com/BeIsMmCTca

— ANI (@ANI) August 13, 2019