എംഎസ് ധോണിയുടെയും മകൾ സിവയുടെയും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. സൈനിക സേവനത്തിനായി ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്നും താത്കാലിക അവധിയെടുത്ത ധോണി ലഡാക്കിലാണുള്ളത്. ഈ സമയം മകൾ ഝാന്‍സി റാണിയായിരിക്കുകയാണ്. സ്‌കൂളിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഝാന്‍സി റാണിയായി സിവ വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജിയായും നെഹ്‌റുവായും വേഷമിട്ട് നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം സിവയും വേദിയില്‍ ചുവടുവെക്കുന്നുണ്ട്.

Dhoni’s little Princess performing as a Jhansi Rani in #IndependenceDay Function at her School. 😍❤️ pic.twitter.com/1mruh3bsq2

