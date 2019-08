പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് സംഗീത സംവിധായകൻ അന്തരിച്ചു

മുംബൈ : പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് സംഗീത സംവിധായകൻ മുഹമ്മദ് സഹൂര്‍ ഖയാം ഹാഷ്മി (92) അന്തരിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി 9.28നു മുംബൈയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കഭി കഭി, ഉമ്രാവോ ജാന്‍ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായാത്. അമിതാഭ് ബച്ചനും രാഖിയും ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ച കഭീ കഭീ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഖയാം ഈണമിട്ട കഭീ കഭീ മേരേ ദില്‍ മേം എന്ന ഗാനം സംംഗീതാസ്വാദകർക്കും ഇന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.

