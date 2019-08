കൊൽക്കത്ത: പ​രി​ക്കേ​റ്റ് കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പു​ള്ളിപ്പുലിയുടെ ചി​ത്രം മൊ​ബൈ​ലി​ല്‍ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചയാൾക്ക് പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്ക്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ പു​ലി​യെ കാ​ണാ​ന്‍ നി​ര​വ​ധി​പേ​രെ​ത്തി പ്ര​കോ​പ​നം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് പു​ലി പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യി ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

#WATCH West Bengal: An injured leopard attacked a man who was clicking its pictures in Alipurduar. The man sustained minor injuries, leopard has been taken for treatment and will be released in the wild after it recovers. pic.twitter.com/Jok8UFNrWw

— ANI (@ANI) August 19, 2019