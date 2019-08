ജമ്മു കശ്മീർ വിഷയം : നിർണായക തീരുമാനങ്ങളിലേക്കെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇമ്രാൻ ഖാൻ

ഇസ്ലാമാബാദ് : ജമ്മു കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാടുമായി പാകിസ്ഥാൻ. നിർണായക തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുവാൻ സമയമായെന്നു പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. പ്രത്യേക പദവി ഒഴിവാക്കുന്ന നടപടി ചരിത്രപരമായ മണ്ടത്തരമെന്നും കശ്മീരിനായി അവസാനം വരെ പോരാടുമെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ.

Imran Khan: If conflict moves towards war then remember both nations have nuclear weapons &no one is a winner in nuclear war and it has global ramifications.Super powers of the world have a huge responsibility..whether they support us or not Pak will go to every extent (file pic) pic.twitter.com/6Rgpg2kscS

— ANI (@ANI) August 26, 2019