ഇസ്ലാമാബാദ്: ആശയക്കുഴപ്പമുള്ളതിനാൽ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാത്ത ആളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെന്ന് പാക്ക് മന്ത്രി സി.എച്ച്‌.ഫവാദ് ഹുസൈന്‍. കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ രാഹുൽ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണ് പാക്ക് മന്ത്രി വിമർശനവുമായി എത്തിയത്.

Biggest problem of your politics is Confusion, take a stance closer to reality, stand tall like your great great grandfather who is a symbol of Indian Secularism and liberal thinking , “ye daaġh daaġh ujālā ye shab-gazīda sahar

vo intizār thā jis kā ye vo sahar to nahīñ”.. https://t.co/ufP518Ep83

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) August 28, 2019