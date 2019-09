സുവ : ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ദ്വീപ് രാജ്യമായ ഫിജി ഐലൻഡിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യൻ സമയം 9.24നു റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 6.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നു ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചതായി വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നാശനഷ്ടമോ ആളപായമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

India Meteorological Department (IMD): An earthquake of magnitude 6.4 on the Richter Scale struck Fiji Islands at 21:24:21 IST (India Standard Time), today. pic.twitter.com/3eW14d2hIA

