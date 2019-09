ന്യൂ​യോ​ര്‍​ക്ക്: യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ വനിത വിഭാഗത്തിൽ ടെ​ന്നീ​സ് ഇ​തി​ഹാ​സം സെ​റീ​ന വി​ല്യം​സ് യു​എ​സ് ഓ​പ്പ​ണ്‍ ക്വാ​ര്‍​ട്ട​റി​ല്‍ പ്രവേശിച്ചു. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സെ​റ്റു​ക​ള്‍​ക്ക് ക്രൊ​യേ​ഷ്യ​യു​ടെ പെ​ട്ര മാ​ര്‍​ട്ടി​ച്ചി​നെ​യാ​ണ് സെ​റീ​ന പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മത്സരത്തിനിടെ കാ​ല്‍​ക്കു​ഴ​യ്ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ് വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം തേ​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ട്ടും മത്സരത്തിനിറങ്ങി ജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ര​ണ്ടാം സെ​റ്റി​നി​ടെ​ കാ​ല്‍​ക്കു​ഴ​യ്ക്കു​ണ്ടാ​യ വേ​ദ​ന​യെ തു​ട​ര്‍​ന്ന് താ​രം കോ​ര്‍​ട്ടി​ല്‍ ഇ​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യ ശേ​ഷം കോ​ര്‍​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തിരികെ എത്തുകയായിരുന്നു.ക്വാ​ര്‍​ട്ട​റി​ല്‍ ചൈ​ന​യു​ടെ വാം​ഗ് ഗ്വി​യാം​ഗ് ആ​ണ് സെ​റീ​ന​യു​ടെ എ​തി​രാ​ളി.

സ്കോ​ര്‍: 6-3, 6-4.

Stellar Serena The six-time singles champion defeats Martic in straight sets and scores her 99th career victory in Flushing Meadows.@serenawilliams | #USOpen pic.twitter.com/9wTdfvAOJT — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2019

മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഫ്ര​ഞ്ച് ഓ​പ്പ​ണ്‍ ജേ​താ​വ് ആ​ഷ്ലി ബാ​ർ​ട്ടി യു​എ​സ് ഓ​പ്പ​ണി​ൽ​നി​ന്നു പുറത്തായി. ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ര​ണ്ടാം സീ​ഡാ​യ ബാ​ർ​ട്ടിയെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സെ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ചൈ​ന​യു​ടെ 18-ാം സീ​ഡ് വാം​ഗ് ക്വി​യാം​ഗി​യാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. സ്കോ​ർ: 6-2, 6-4. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടു ത​വ​ണ ബാ​ർ​ട്ടി​യും ക്വി​യാം​ഗും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​പ്പോ​ഴും ജ​യം ബാ​ർ​ട്ടി​ക്കൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു.ജ​യം ത​ന്‍റെ പ​രി​ശീ​ല​ക​നു സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക്വി​യാം​ഗ് മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷം പ​റ​ഞ്ഞു.

New territory 💪 🇨🇳Wang Qiang took out No. 2 seed Ashleigh Barty in straight sets to make her first Grand Slam quarterfinal! 📖: https://t.co/kQ6y3OQtxy #USOpen pic.twitter.com/5KWVZwNejo — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2019

പുരുഷ വിഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിഹാസ താരം റോജർ ഫെഡറർ യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ കടന്നു. ബെല്‍ജിയന്‍ താരം ഡേവിഡ് ഗോഫിനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകള്‍ക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഫെഡറർ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. ടൂര്‍ണമെന്റിലെ 15ാം സീഡായ ഗോഫിന് മൂന്നാം സീഡായ ഫെഡററെ ഒരു തരത്തിലും പിന്നിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. സ്‌കോർ : 6-2, 6-2, 6-0. ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ മുന്‍ ജേതാക്കളായ നോവാക് ദ്യോക്കോവിച്ചും സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡിന്റെ സ്റ്റാനിസ്ലാസ് വാവ്‌റിങ്കയും ഏറ്റുമുട്ടും.

Unbothered and untested@rogerfederer strolls into the #USOpen quarterfinals after defeating Goffin 6-2, 6-2, 6-0. Match report ➡ https://t.co/GV2v0fCTUg pic.twitter.com/CsFskChln3 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2019

