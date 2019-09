ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: ക​ര്‍​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കോ​ണ്‍​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ അ​റ​സ്റ്റ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റ്റൊ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. എ​ന്‍​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്, സി​ബി​ഐ പോ​ലു​ള്ള ഏ​ജ​ന്‍​സി​ക​ളെ​യും ന​ട്ടെ​ല്ലി​ല്ലാ​ത്ത ചി​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളേ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്‌ സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍ പ്ര​തി​കാ​ര രാ​ഷ്ട്രീ​യം ക​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുകയുണ്ടായി.

ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ല്‍ ത​ട​യ​ല്‍ (പി​എം​എ​ല്‍​എ) നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ത്ത് നാ​ലു ദി​വ​സ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലിന് ശേഷം ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​നെ എ​ന്‍​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ല്‍ അ​റ​സ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഡ​ല്‍​ഹി കോ​ട​തി സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 13 വ​രെ എ​ന്‍​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്‍റെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ല്‍ വി​ട്ടി​രു​ന്നു. നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യെ തു​ട​ര്‍​ന്ന് ആ​ര്‍​എം​എ​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന ശി​വ​കു​മാ​റി​നെ വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ​ തീ​സ് ഹ​സാ​രി​യി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

The arrest of DK Shivakumar is another example of the vendetta politics unleashed by the Govt, using agencies like the ED/CBI & a pliant media to selectively target individuals.

