യുവതികളുടെ മാല പൊട്ടിക്കുന്ന യുവാക്കൾ; ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ന്യൂഡൽഹി: ബൈക്കിലെത്തി വഴിയാത്രക്കാരിയുടെ മാല പൊട്ടിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. മകനൊപ്പം പോകുകയായിരുന്ന യുവതിയുടെ മാല പൊട്ടിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ബൈക്കിലെത്തിയ യുവാക്കള്‍ വാഹനം തിരിച്ച് നിര്‍ത്തിയ ശേഷം പിന്നിലിരുന്നയാൾ ഇറങ്ങി ചെന്ന് മാലപൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയും ഓടി സ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്ത് നിര്‍ത്തിയ ബൈക്കില്‍ കയറിപോകുകയുമായിരുന്നു. പ്രതികൾക്കായുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

#WATCH Delhi: Two motorcycle-borne assailants snatched chain from a woman in Chhawla area, yesterday. Investigation underway. pic.twitter.com/DJ85Jhzwew

— ANI (@ANI) September 7, 2019